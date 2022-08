Kunstneren får utnevnelsen for sitt virke som kunstner og for sitt arbeid for urfolks rettigheter, skriver Kongehuset i en pressemelding.

Mathisen er en samisk maler og forfatter. Han er spesielt kjent for sitt arbeid med å lage kunstneriske kart over samiske områder, og for sitt arbeid med å ivareta og utvikle den samiske runebommen og dens symbolikk.

Dekorasjonen vil bli overrakt på et arrangement i Tromsø kunstforening 31. august.