– Etter Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten med 0,5 prosentpoeng på rentemøtet 18. august har DNB valgt å øke boliglånsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng, sier konserndirektør for personalmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten, i en pressemelding.

Innskuddsrenten økes også med inntil 0,5 prosentpoeng.

De nye rentene vil gjelde for nye boliglån og innskudd hos DNB fra 23. august og for eksisterende boliglån og innskudd fra 6. oktober.

Flere banker

Etter følger også KLP, Sparebank 1 Østlandet og Fana Sparebank, som alle tre hever utlån- og innskuddsrenten med inntil 0,5 prosentpoeng.

– Folk må være forberedt på at den økonomiske hverdagen blir strammere, sier direktør for personmarkedet i KLP, Jorunn Ytre Storjohann, i en pressemelding.

Det var Nordea som først varslet at de hever boliglånsrenten. Allerede fredag varslet banken at rentene på boliglån og innskudd økes med inntil 0,5 prosentpoeng, kun én dag etter rentebeslutningen i Norges Bank.

– Bakgrunnen for hevingen er Norges Banks beslutning om å øke styringsrenten, og at pengemarkedsrenten har fortsatt å stige gjennom sommeren, sa leder for personmarkedet i Nordea, Randi Marjamaa, den gang.

Dobbel renteøkning

Norges Bank foretok en dobbel renteøkning torsdag da den satte opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1,75 prosent.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache har varslet allerede nå at styringsrenten skal raskere opp enn signalisert i juni, og at utsiktene og risikobildet tilsier at renten skal videre opp i september.

Norges Bank skal sette styringsrenten med mål om å holde inflasjonen på 2 prosent over tid. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at konsumprisindeksen var 6,8 prosent høyere i juli enn ett år tidigere.

Kjerneinflasjonen steg med 4,5 prosent fra juli i fjor til juli i år, den høyeste underliggende prisveksten som noen gang er registrert.