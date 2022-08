Vestre om strømstøtte til bedrifter: – Vi har god progresjon

– Vi har god progresjon i arbeidet. Jeg er optimist når det gjelder å komme fram til en god løsning, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til NTB.

Tirsdag skal han og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) igjen møte LO og NHO på Statsministerens kontor for å diskutere strømstøtte. Det er drøyt to uker siden sist partene møttes.

Regjeringen har nå ulike skisser til vurdering. Disse omfatter både garantier, tilskudd og omstillingshjelp, samt tilskudd til bedrifter som opplever likviditetskrise, opplyser Vestre – men uten å gå i detalj.

– Løsningen vil komme i september, sier han.

Ikke forhaste seg

Om en ordning vil ligge på bordet før det ekstraordinære møtet som Stortingets presidentskap har innkalt til 19. september, vil Vestre ikke uttale seg om.

– NHO og LO har vært veldig tydelige på at vi ikke skal forhaste oss for mye. Klok av skade etter koronapandemien vet vi at alle ordninger kan ha negative konsekvenser som vi ikke overskuer nå. Det vil være uheldig, slår han fast.

Før helgen ble det klart at NHO er med på å sette restriksjoner for muligheten til å ta ut utbytte for eiere av bedrifter som får strømstøtte.

Konkrete problemstillinger

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO sier til NTB at de jobber med flere konkrete problemstillinger som skal legges fram på tirsdagens møte.

Men hva disse er, ønsker han ikke å gå inn på. Men en låneordning er absolutt en mulighet, sier han.

– Hvis enkelte mangler likviditet, kan en låneordning være veien å gå. Det vil jo kunne hjelpe mange over en kneik.

– Men hvis de mangler lønnsomhet, blir det vanskelig. Da kommer også spørsmålet om dette er bedrifter som er verdt å redde. Vi må jo regne med at strømprisene holder seg høye framover, sier Bjørnstad.

Ingen løfter til Rec Solar

Mandag møtte næringsministeren ledelsen og tillitsvalgte i Rec Solar, som har varslet stans i produksjonen og permitteringer fra 3. september på grunn av de høye strømprisene.

Vestre hadde imidlertid ikke med seg noen løfter om krisehjelp.

Det har også kommet fram at de indiske eierne av Rec Solar i vår fikk tilbud om gunstige fastprisavtaler på strøm, men takket nei. Vestre har nå vært i kontakt med strømselskaper som er villige til å forhandle med solcelleprodusenten.

– Nå må selskapet sette seg ned med kraftselskapet og diskutere muligheten for gunstige maksprisavtaler, sier han.