Brukollapsen på Tretten: Kan ikke love en midlertidig bru over elva

Etter planen skulle det komme en midlertidig bru over elvestrekningen. Nå ser det imidlertid ut til at det kan bli krevende arbeid.

– Dette er et meget komplisert stykke arbeid. Brua vi skal ha på plass, må stå i et par år, kanskje mer. Da må den tåle diverse flommer i Lågen, sier fylkessamferdselssjef i Innlandet, Aud Riseng, til NRK.

Det skal holdes et møte om mulighetene for en midlertidig bru tirsdag, litt over en uke etter at Tretten bru kollapset.

Mandag fortsatte også ryddearbeidet etter brukollapsen, hvor målet er å få fjernet den 50 tonn tunge lastebilen som har stått fast på brua siden ulykken.

– Vi håper å få lastebilen på tørt land tidlig i ettermiddag. Så er det å fortsette å rive, slik at E6 kan åpnes så raskt som mulig, sier Riseng til rikskanalen.

Etter planen skal E6 forbi Tretten kunne åpne igjen til helgen. Trafikken har siden brukollapsen vært omdirigert via Tretten sentrum og riksvei 3 gjennom Østerdalen.

Det var klokken 7.34 sist mandag at politiet fikk melding om at Tretten bru i Øyer kommune hadde kollapset. En lastebil og en personbil var på brua under kollapsen, men de to sjåførene kom fra hendelsen uten større fysiske skader.