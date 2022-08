Frossenpizza trekkes fra markedet

Orkla Foods Norway tilbakekaller et begrenset parti av de to frossenpizzaene på grunn av risiko for at små biter av metallspon har kommet i enkelte kyllingbiter på pizzaene.

Det gjelder kun BigOne BBQ Chicken med utløpsdato 10.04.2023, og Grandiosa Tynn Bunn Kylling og Pesto med utløpsdato 02.05.2023, opplyser produsenten i en pressemelding.

Ifølge Orkla ble feilen oppdaget tidlig, og det er derfor kun et lite parti som har funnet veien til butikk. Alle andre pizzaer kan spises som vanlig.

Forbrukere som har kjøpt de aktuelle pizzaene kan kontakt Orkla Forbrukerservice for kompensasjon.