Lærerstreiken trappes opp

– Norge har lærermangel – stor lærermangel. KS har gjort oss til lønnstapere for sjette året på rad. Det er klart at det regnestykket ikke går opp, og gjør at færre søker seg til lærerutdanning, og flere vurderer å slutte i jobben, sa leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NTB forrige uke, da streikeuttaket ble kjent.

Lærerstreiken rammer skoler i 14 kommuner og ti fylkeskommuner fra mandag. Men det andre streikeuttaket viser at Utdanningsforbundet skjermer de yngste elevene. De som blir tatt ut i streik, jobber hovedsakelig i høyere klassetrinn.

Aller flest lærere blir tatt ut i streik på Skedsmo videregående skole i Lillestrøm, hvor 80 medlemmer streiker. De er igjen tett etterfulgt av Gjøvik videregående skole og Haugaland videregående skole, hvor henholdsvis 72 medlemmer er tatt ut i streik på hver skole. Unntaket er Oslo kommune, hvor ingen medlemmer er tatt ut i streik.

Utdanningsforbundet er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene. Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS mener de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne et lønnsløft.

Utdanningsforbundet mener på sin side at lønnsveksten ikke har vært tilstrekkelig, og at det gjør det vanskelig å rekruttere nye og kvalifiserte ansatte til læreryrket.