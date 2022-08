Oppryddingen etter brukollapsen på Tretten fortsetter

Målet er å få fjernet lastebilen på 50 tonn i løpet av dagen, melder NRK. Den har stått fast på den ødelagte brua siden den kollapset.

Ryddemannskapene håper også å kunne åpne E6 forbi Tretten mandag. Deler av brua falt ned på hovedferdselsåren E6 og stengte veien.

Trafikken har vært omdirigert via Tretten sentrum og riksvei 3 Østerdalen.

Det var klokken 7.34 sist mandag at politiet fikk melding om at Tretten bru i Øyer kommune hadde kollapset. En lastebil og en personbil var på brua under kollapsen, men de to sjåførene kom fra hendelsen uten større fysiske skader.