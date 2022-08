Bakgrunnen er uenigheter rundt mye av den politikken som føres av byrådet de selv er en del av, blant annet innenfor byutvikling. De kontroversielle strandsonesakene er nevnt spesifikt, ifølge Bergens Tidende. De dårlige meningsmålingene er også en sentral del av beslutningen.

– Vi har hatt en prosess gående gjennom de siste seks månedene, der et nøkkelspørsmål var hva slags konstellasjon vi ønsker å gå til valg på, sa gruppeleder Håkon Pettersen på en pressekonferanse mandag formiddag.

Kristelig Folkeparti kommer ikke til å gå til valg på dagens byrådssamarbeid. Pettersen erklærer likevel ikke noen støtte til et Høyre-ledet samarbeid.

– Høyre må tenke på Høyre, og KrF skal tenke på KrF, sa han.

Roser KrF

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fikk beskjeden søndag kveld. Etter det BT forstår, var det bred enighet om at partiet bør trekke seg ut. Han har kalt inn til pressekonferanse i sakens anledning mandag klokka 11.

– KrF har gjort en stor innsats for Bergen de siste sju årene, og vi har samarbeidet godt. Jeg har siden februar i år vært kjent med at KrF har hatt interne diskusjoner om hvordan de skal klare å løfte sin egen oppslutning. Jeg har forståelse for at KrF har behov for å finne seg selv på egen hånd i tiden inn mot kommende valg, sier Valhammer i en pressemelding.

Helsebyråd Beate Husa trer dermed ut av byrådet. Hun blir erstattet midlertidig av Arbeiderpartiets Ruth Grung (Ap). Valhammer varsler flere endringer i nær framtid.

Etter KrFs uttreden består mindretallsbyrådet i Bergen av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre.

Varsler flere endringer

– Det at vi nå går fra fire til tre partier i byråd, innebærer at jeg vil gjøre endringer i byrådet. Det nye byrådet blir presentert torsdag denne uken, sier Valhammer.

Valhammers første byråd i Bergen gikk av før jul etter å ha tapt kampen om bybane til Åsane i bystyret. Halvannen uke senere hadde han stablet et nytt byråd på beina. Da hadde tre utbrytere fra Sp og Rødt sikret flertall for bybane over Bryggen, noe Valhammer stilte som ultimatum for å regjere.

– Nå har vi underskrevet en avtale som ikke bare gir flertall på kort sikt, men vi har et flertall for reguleringsplanen når den kommer våren 2023. Og da er banen vedtatt, og da er det i beste fall halvannet år til vi begynner å bygge, sa Valhammer til NRK den gangen.