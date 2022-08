En av mennene er blant annet tiltalt for å ha solgt narkotika for minst 7.000.000 kroner i perioden fra februar 2019 til januar 2020. I mai 2020 skal mannen ha skaffet seg transport i Nederland for 19 kilo amfetamin, 6 kilo mdma og 70.000 ecstasytabletter.

De to andre mennene er også tiltalt for å ha deltatt i en pågående narkotikavirksomhet, ved å ulovlig ha innført narkotika eller medvirket til dette. De tre er tiltalt som en organisert kriminell gruppe.