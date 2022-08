Flere foreldre blir distrahert av skjerm i bil

Det viser en undersøkelse fra Ipsos for Gjensidige.

– Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan være katastrofalt, ikke minst hvis barn plutselig springer ut i veien, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

Han ber bilistene droppe bruk av skjermer under kjøring, særlig omkring skolestart. Det gjelder både mobil og berøringsskjerm i bilen, og Rysstad advarer om at selskapet alltid vil vurdere om det er grov uaktsomhet i bildet ved ulykke.

– Vi synes at både bilprodusenter og myndigheter er på etterskudd når det gjelder trafikksikkerhet og berøringsskjermer. Teknologien har kommet svært langt, det er veldig bra, men løsningene for å ivareta tryggheten i trafikken har kommet svært kort! Og myndighetene har ikke innført regler som kan være et bidrag, sier Rysstad.