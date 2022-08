Ifølge NRK er dette tredje gangen på én måned at det går et ras på stedet. Ni biler som sto i de to tunnelene har fått beskjed om å snu, men det er ikke meldt om at noen biler er tatt av raset.

Bilisten som meldte fra om ras, så raset komme.

– Vi er rimelig trygge på at biler ikke er tatt. Bilisten var på vei ut av tunnelen da raset kom, sier operasjonsleder Tom Johannesen i Vest politidistrikt til NRK.