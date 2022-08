Vitner har fortalt til politiet at den ene bilisten har kjørt i stor hastighet nordover E6.

Bilen har passert andre biler på feil side og vært borti flere av dem før den kjørte inn i en annen bil bakfra. Den påkjørte bilen ble kastet over i sørgående kjørebane, melder politiet.

Føreren av bilen som ble kastet over i den andre kjørebanen, ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Begge bilister er brakt til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang.

Flere personer som kom til ulykkesstedet, hjalp til, både før og etter at nødetatene hadde ankommet. Det triste er at andre bare sto og filmet skadde mennesker, skriver politiet på Twitter.

I 12.15-tiden meldte politiet at det er åpnet for trafikk i retning mot Moss. Trafikken går via kontrollstasjonen i retning mot Oslo. Politiet opplyser samtidig at det gjenstår en del opprydningsarbeid.

Øst politidistrikt meldte om den voldsomme ulykken i 11.30-tiden søndag.