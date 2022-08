Fem amandapriser til «Verdens verste menneske»

«Verdens verste menneske» ble årets storvinner på Amandapris-utdelingen, med fem priser. Men også «De uskyldige» gjorde det skarpt, med fire statuetter.

Den gjeve prisen for beste norske kinofilm ble delt ut sist på lørdagens Amanda-show i Haugesund, og gikk til «Verdens verste menneske».

Al-Shabaab-angrep mot hotell i Mogadishu er over

Minst 20 ble drept i et angrep fra den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab mot et hotell nær sentrum av Somalias hovedstad Mogadishu. Det tok godt over et døgn før situasjonen ble avklart.

Det er politi og vitner som opplyser om dødstallet, ifølge nyhetsbyrået AP. I tillegg til de drepte er minst 40 såret, ifølge helsepersonell i byen. Sikkerhetsstyrker har også reddet mange ut av hotellet, blant dem barn. En sikkerhetskilde har opplyst at 13 sivile er blant de drepte. Sent lørdag kveld opplyste en anonym sikkerhetstopp til nyhetsbyrået AFP at situasjonen var avklart etter rundt 30 timer.

Kun marginale endringer etter abortomtelling i Kansas

Bare rundt 30 stemmer er endret etter at stemmene fra åtte av de ni fylkene i Kansas der det blir gjennomført en omtelling av abortavstemningen, er talt opp. Det var 2. august at velgerne stemte over et lovtillegg som ville ha fjernet abortrettigheter fra delstatens grunnlov. 59 prosent stemte for å beholde retten til å ta abort.

To antiabortaktivister betalte for omtelling av stemmene i ni fylker som rommer 59 prosent av statens velgere. Fylkene hadde frist lørdag til å ferdigstille håndopptellingen av stemmene. I omtellingen har siden som ønsket strengere abortlovverk, mistet 13 stemmer, mens ja til abort-siden har mistet 19.

Person kritisk skadd etter påkjørsel i Oslo

En person er kritisk skadd etter en påkjørsel i Munkedamsveien i Oslo sentrum natt til søndag, opplyser Oslo politidistrikt.

Oslo politidistrikt varslet først om ulykken klokka 2.50 natt til søndag. Det er gjort førerkortbeslag og tatt blodprøve av sjåføren som kjørte den aktuelle bilen

Datter av kjent russisk ideolog drept i attentat utenfor Moskva

Daria Dugin, datteren til den imperialistiske, russiske ideologen Aleksandr Dugin, ble drept i et attentat utenfor Moskva lørdag. Dugin har av enkelte blitt regnet som den ideologiske hjernen bak Russlands invasjon av Ukraina.

Denis Pusjilin, som leder den russiskvennlige separatistbevegelsen i Donetsk i Ukraina, sier «terrorister fra det ukrainske regimet» står bak bilbomben, og at det egentlige målet for angrepet var Aleksandr Dugin. Det skriver det russiske, statlige nyhetsbyrået Ria Novosti.

Russere og ukrainere pågrepet ved militæranlegg i Albania

To albanske soldater ble skadd da de stanset to russere og en ukrainer som forsøkte å ta seg inn i et militæranlegg i Albania. Albanias statsminister Edi Rama sier de er mistenkt for spionasje.

En av dem forsøkte angivelig å ta bilde av fabrikken, som brukes til å demontere utrangerte våpen. Da han ble stanset av vaktholdet, angrep han vakter med en nervelammende spray, heter det i en uttalelse fra det albanske forsvarsdepartementet. To vakter ble sendt til sykehus. To andre ble pågrepet i nærheten av fabrikken.