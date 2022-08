NRK P3 legger ned Facebook-siden

Det skriver NRK P3 i en uttalelse på Facebook-siden sin, som siteres av Medier24.

Bakgrunnen til at radiokanalen legger ned siden med over 200.000 følgere er at mediehuset skal gjøre seg mindre avhengige av tredjeparter, noe som også har ført til at en rekke andre NRK-redaksjoner har fjernet sine Facebook-sider. NRK Nyheter la ned sin side i mai.

– Det er selvsagt en bismak ved å legge ned en konto som mange P3-ansatte har brukt mye tid og krefter på siden den ble opprettet for 15–16 år siden, men mange av de som følger kontoen har naturlig nok også blitt 15–16 år eldre, og absolutt alle tall peker på at færre og færre unge bruker Facebook, sier redaksjonssjef Daniel Ramberg.

Han legger til at NRKs større Facebook-kontoer fortsatt vil publisere P3-stoff, og at P3 fortsatt er tilgjengelig på mange andre sosiale medier.