Kvinne siktet for drapsforsøk etter knivstikking på Slemmestad

En kvinne er pågrepet etter at en mann ble alvorlig skadd i en knivstikking på Slemmestad i Asker fredag kveld. Kvinnen er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet til NTB lørdag morgen.

Knivstikkingen fant sted på offentlig sted utendørs ved en bolig, men det er ikke kjent om det er noen relasjon mellom den siktede og den skadde. Leder ved Krimvakta i Oslo politidistrikt Eivind Håndstad opplyser at politiet har gjort funn av interesse på åstedet.

Pence sier han ikke tok med seg graderte dokumenter fra Det hvite hus



Tidligere visepresident Mike Pence sier han ikke tok med seg graderte dokumenter da han forlot Det hvite hus i fjor.

FBI tok med seg flere esker med slike dokumenter da de ransakte Donald Trumps eiendom. Han har hevdet at alle dokumentene som ble hentet, var avgradert. Razziaen skjedde i forbindelse med at den tidligere presidenten etterforskes for mulige brudd på spionasjeloven.

På direkte spørsmål om han selv hadde tatt vare på graderte dokumenter etter at han trådte av som visepresident, svarte Pence «Nei, ikke som jeg vet om».

Mexicos tidligere riksadvokat pågrepet i forbindelse med studentforsvinninger

Mexicos tidligere riksadvokat Jesús Murillo Karam er pågrepet i forbindelse med saken der 43 lærerstudenter forsvant i 2014. Pågripelsen skjer en dag etter at en sannhetskommisjon la fram en granskningsrapport som konkluderer det med at militært personell bærer minst deler av ansvaret.

Karam Murillor egnes som arkitekten bak den såkalte «historiske sannheten» om hendelsene, som ble lagt fram av regjeringen i 2015, som har blitt avvist av mange. Han siktes tvungen forsvinning, tortur og for å ha hindret etterforskningen.

Minst åtte sivile drept i al-Shabaab-angrep mot hotell i Mogadishu

Minst åtte sivile skal være drept i et angrep fra den ytterliggående Islamistgruppa al-Shabaab mot et hotell nære sentrum av Somalias hovedstad Mogadishu. Det opplyser en sikkerhetstjenesteperson opplyser til nyhetsbyrået AFP.

Det gikk av to eksplosjoner utenfor hotellet, før angriperne gikk inn og åpnet ild, ifølge politiet.

I en uttalelse skriver gruppa at de kontrollerer hotellet og at de «skyter alle».

Montenegros regjering felt i mistillitsvotering



Montenegros regjering ble felt med 50 stemmer mot én i en mistillitsvotering natt til lørdag. Bakteppet er en avtale med den serbisk-ortodokse kirke. 30 av de folkevalgte boikottet avstemningen.

– Vi trenger et valg og en stabil regjering, sa parlamentarikeren Danijel Zivkovic, som fremmet forslaget om voteringen. Den politiske spenningen har vært høy etter at statsminister Dritan Abazovic i sommer signerte en spesialavtale med kirken som skiller den fra de andre trossamfunnene i landet.

Måtte stanse redningsaksjon etter hund i Etne

Brannvesenet måtte natt til lørdag gi opp en redningsaksjon etter en liten hund som falt utenfor en bratt skråning i Etne. Mannskaper fra brannvesenet i Etne forsøkte på flere måter å redde ut hunden som skled ned skråningen etter å ha hoppet over en kant i veien ved Markhus langs Åkrafjorden.

Klokka 00.30 måtte imidlertid aksjonen avsluttes uten løst oppdrag. Vaktleder Christer Gillebo i Sørvest 110-sentral sier mørket og hensynet til redningsmannskapenes sikkerhet gjorde videre redningsarbeid uforsvarlig.