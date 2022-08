Rec Solar-sjef Jan Enno Bickers pressetalsperson bekrefter fredag kveld at produksjonen vil stanse midlertidig fra 3. september og at de «dypt beklager denne unngåelige beslutningen», ifølge E24.

– Vi er sikre på å starte vår virksomhet i Norge igjen, og fortsette å produsere silisium med verdens laveste karbonavtrykk, så snart kraftprisene i Norge normaliseres, eller når Stortinget iverksetter tiltak for å bedre støtte sin rene energiindustri, sier Bicker.

Har fått permitteringsvarsel

De ansatte ved Rec Solar har fått permitteringsvarsler.

– Permitteringsvarsel ble gitt til ansatte i dag og samtlige av våre ansatte vil kunne bli permittert etter 3. september, sier tillitsvalgt Andreas Hadland ved Rec Solar overfor Fædrelandsvennen.

Torsdag ble det kjent at den indisk-eide bedriften, som produserer solceller, strever med høye strømretninger. Dette kommer på toppen av andre utfordringer selskapet har hatt som har gått ut over økonomien, meldte Fædrelandsvennen torsdag.

Statsministeren vil ikke love støtte

Fredag hadde bedriftsledelsen møter med de tillitsvalgte før permitteringsvarselet ble sendt ut. Direktør Bicker har opplyst til NRK at de er i dialog med myndighetene om strømstøtte, men at det tar for lang tid.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville ikke love noen støtte, da han ble spurt av Dagens Næringsliv om dette.

– Det er vanskelig å si noe når vi ikke vet flere detaljer. Jeg har registrert at dette er et selskap som har hatt ganske store økonomiske problemer, også før strømkrisen. Jeg er ikke kjent med om de har fastpriskontrakter eller hvordan det er innrettet. Så det kan jeg nesten ikke kommentere, sier Støre.