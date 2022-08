Det skriver E24.

Statnett meldte fredag at de kutter i sin andel av nettleien ut 2023. Dette gjør de for at kundene skal få redusert kostnadene sine med 11 milliarder kroner.

Landets nest største nettselskap, BKK Nett, frykter likevel at dette ikke er nok for å stoppe en økning av nettleien.

– Sammen med Energi Norge har nettselskapene jobbet for å få Statnett til å sette ned tariffen. Vi er svært glade for dagens beslutning, men dette er dessverre langt fra nok, sier kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide i BKK Nett til E24.

For kundene til BKK Nett kan nettleien øke med et par tusen kroner for en vanlig husholdning, til tross for at Statnett har kuttet i sin andel av nettleien. Energi Norge sier også at nettleien kan øke med flere tusen kroner.

– Nettselskapene i Sør-Norge står i en svært alvorlig situasjon med høye transportkostnader på grunn av høy strømpris, som ikke dekkes av dagens nettleie, sier direktør for nett og kraftsystem i Energi Norge, Kristin H. Lind i en epost til E24.