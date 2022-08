Ansatte ved Rec Solar har fått permitteringsvarsel

Det bekrefter tillitsvalgt Andreas Hadland ved Rec Solar overfor Fædrelandsvennen.

– Det jobbes med å lage en oversikt. Permitteringsvarsel ble gitt til ansatte i dag og samtlige av våre ansatte vil kunne bli permittert etter 3. september, skriver han i en tekstmelding til avisen.

Det er ennå ikke avklart hvor mange som faktisk blir permittert. REC har 250 ansatte i Kristiansand og Porsgrunn.

Flere problemer

Torsdag ble det kjent at den indisk-eide bedriften, som produserer solceller, strever med høye strømretninger. Dette kommer på toppen av andre utfordringer selskapet har hatt som har gått ut over økonomien, meldte Fædrelandsvennen torsdag. Avisen meldte at ledelsen vurderte midlertidig stans i produksjonen i Norge, eller i verste fall å legge ned.

Fredag hadde bedriftsledelsen møter med de tillitsvalgte før permitteringsvarselet ble sendt ut. Administrerende direktør Jan Enno Bicker har opplyst til NRK at de er i dialog med myndighetene om strømstøtte, men at det tar for lang tid.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ville ikke love noen støtte, da han ble spurt av Dagens Næringsliv om dette.

– Det er vanskelig å si noe når vi ikke vet flere detaljer. Jeg har registrert at dette er et selskap som har hatt ganske store økonomiske problemer, også før strømkrisen. Jeg er ikke kjent med om de har fastpriskontrakter eller hvordan det er innrettet. Så det kan jeg nesten ikke kommentere, sier Støre til Dagens Næringsliv.

– Kan ikke vente på støtte

I juli var strømregningen til selskapet på 60 millioner kroner.

– Selv om det er antydet at støtten blir vedtatt i september, vil det nok ta lengre tid før den blir effektiv. Rec Solar kan ikke vente så lenge, men hvis myndighetene kommer med strømstøtte raskt er vi «Back in business», sier Bicker til NRK.

Det er ifølge direktøren planlagt et møte med myndighetene allerede neste uke.