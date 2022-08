Kronprinsessen fyller 49 år

Det er offisiell flaggdag over hele Norge for å markere kronprinsessens bursdag.

– Kronprinsessens fødselsdag feires privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

Kronprinsessen har lagt bak seg et spennende år med flere reiser og kulturbegivenheter. Hun har blant annet vært på offisielt besøk i Sverige i mai, kjørt hundeslede på Svalbard i april og vært med på åpningen av både Munch- og Nasjonalmuseet.

Hun kan også krysse av på lista å ha spilt fotballkamp med Erling Braut Haaland, etter å ha spilt vennskapskamp i fotball på Skaugum stadion i juni der Vivil møtte hjemmelaget Team Skaugum. Kronprinsessen fikk selv æren av å være kaptein for Team Skaugum.

Stolt mor

Det siste året har også vært preget av feiringer for de kongelige. I fjor høst kunne kronprinsparet feire 20-årsbryllupsdag. I tillegg har deres eldste datter, prinsesse Ingrid Alexandra, fylt 18 år.

Den ble feiret med stor gallamiddag på Slottet i juni, etter å ha blitt forsinkelser som følge av koronapandemien.

– Mamma, vi kan snakke sammen om alt. Takk for at vi kan ligge på sofaen og se på serier sammen, som «Sex and the City». Jeg setter veldig pris på alt du gjør for meg, sa prinsesse Ingrid Alexandra til kronprinsesse Mette-Marit, til stor latter fra de drøyt 200 gjestene på gallamiddagen.

Reiser og kongelig besøk

Kronprinsessen har også fått fart på reisefoten etter to år med pandemi. I april fikk hun besøke Svalbard sammen med kronprins Haakon, et sted som ligger kronprinsessens hjerte nært.

Ifølge kronprins Haakon er kronprinsessen så glad i Svalbard at hun selv ville flytte dit da barna deres var små.

– Allerede før vi reiste fra Skaugum til Sassenfjorden, hadde kronprinsessen bestemt seg: Hun ville flytte til Svalbard. Det gjorde vi altså ikke, men det ble en sommer som satte sitt merke på alle oss fem, sa kronprins Haakon i talen under mottakelsen i Longyearbyen i april.

– Det finnes alltid en god grunn til å dra til Svalbard, stemte kronprinsessen i.

I løpet av året fikk kronprinsparet også besøkt Sverige, der de i mai blant annet traff venneparet kronprinsesse Victoria og prins Daniel, som var vertskap for det offisielle besøket. De fikk også besøk av Danmarks kronprinsesse Mary i juni, som var med på åpningen av det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

17. mai fikk de endelig ønske barnetoget velkommen fra slottsbalkongen i Oslo etter to år med koronarestriksjoner, noe kronprinsessen sa hun hadde gledet seg til.

Humanitær interesser

Kronprinsessens humanitære interesser har også opptatt henne i året som har gått.

Kronprinsparet ga blant annet husly til tre ukrainske flyktninger og deres barn på en av sine eiendommer i Asker etter at Russland invaderte Ukraina i februar.

– Det er krig i Europa og mennesker er på flukt. Igjen har vi sett hvordan folk stiller opp for hverandre. Dette gjør oss både rørt, stolt og glad. For i ønsket om å bidra henter vi fram noe av det beste i oss selv, sa kronprinsessen i årets påskehilsen.

Kronprinsesse Mette Marit er også høy beskytter for årets TV-aksjon til Leger Uten Grenser, som går av stabelen 23. oktober til inntekt for organisasjonens arbeid med å behandle pasienter, utvikle medisiner og gi livreddende helsehjelp i konfliktområder.

Hun blir kronet til dronning når kronprins Haakon en dag tar over tronen etter sin far kong Harald.