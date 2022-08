Rec Solar Norway vurderer å stanse produksjonen

Rec Solar Norway vurderer å stanse produksjonen på grunn av de høye strømprisene. En avgjørelse vil bli tatt fredag. De 250 ansatte i Rec Solar Norway i Kristiansand og Porsgrunn har fått beskjed om at produksjonen stanses.

Rivingen av Tretten bru fortsetter

Arbeidet med å fjerne Tretten bru fortsetter fredag. Planen er å senke delene av brua som fortsatt står delvis oppe. En tverrfaglig gruppe besluttet onsdag kveld at det beste var å klippe av bjelken som holder den østlige delen av brua oppe. Rivearbeidet må gå forsiktig fram siden man ønsker å undersøke restene av brua for å finne årsaken til kollapsen. Restene av den kollapsede brua ligger fremdeles over E6, som fremdeles er stengt.

Demonstrasjon i Oslo mot Taliban

Den norske kvinnebevegelsen og solidaritetsorganisasjoner arrangerer demonstrasjon mot Taliban og til støtte for afghanske kvinner i Oslo fredag. Det blir holdt appeller fra afghanske aktivister og kvinnebevegelsen i Norge utenfor den afghanske ambassaden før demonstrasjonstoget går videre til Utenriksdepartementet.

FNs generalsekretær til Odesa

FNs generalsekretær António Guterres besøker fredag Odesa i Ukraina. Torsdag hadde han samtaler med president Volodymyr Zelenskyj og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Lviv. Etter møtet sa Zelenskyj at han ble overrasket over å høre fra Erdogan at Russland er klar for en form for fred. – Da får de først forlate vårt territorium. Så får vi se, sa han. Guterres besøkte Ukraina også i april. Da var han blant annet i Kyiv. Mens han var der, ble byen rammet av russiske rakettangrep.

Canada forbyr import av håndvåpen

Canada innfører forbud mot import av pistoler og revolvere for å bekjempe voldskriminalitet og masseskytinger som det nabolandet USA til stadighet opplever. – Den eneste hensikten med slike våpen er å drepe mennesker, sier Canadas statsråd for offentlig sikkerhet, Marco Mendicino. Forbudet mot import av håndvåpen trer i kraft 19. august og gjelder for både bedrifter og privatpersoner. I 2021 ble det importert over 28 millioner pistoler og revolvere i Canada, og nesten to tredeler av dem kom fra USA.

Warholm enkelt til EM-finale

Karsten Warholm (26) hadde full kontroll i sitt semifinaleheat på 400 meter hekk og fikk blod på tann foran finalen fredag kveld. I finalen skal han prøve å revansjere VM-løpet fra Eugene i juli. Der stivnet han på tampen og løp inn til en skuffende 7.-plass. Det kom etter at han hadde slitt med en lårskade i seks uker før mesterskapet.