Bloomberg: Xi og Putin deltar på G20-toppmøte på Bali

Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin deltar begge på G20-toppmøtet på Bali i november, ifølge Indonesias president Joko Widodo.

– Xi Jinping kommer. President Putin har også sagt til meg at han vil komme, sier Widodo i et intervju med Bloomberg. I tillegg til Xi og Putin vil også vestlige verdensledere som USAs president Joe Biden være til stede, og muligens også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Evakuerte beboere etter brann i rekkehus i Stavanger

Beboere fra et rekkehus og omkringliggende boliger på Kvernevik i Stavanger ble evakuert etter at det brøt ut kraftig brann natt til fredag. Brannvesenet opplyser til NRK at det er snakk om 32 personer. Rekkehusene i Mjughauglia består ifølge politiet av fem boliger.

Nærliggende rekkehus ble også evakuert og det ble jobbet med å hindre spredning til neste husrekke, opplyste politiet. Evakuerte ble ivaretatt og innlosjert i nærområdet.

To av tre mener regjeringen har håndtert strømkrisen dårlig

I en ny måling svarer to av tre at de synes regjeringen har håndtert strømkrisen svært dårlig eller nokså dårlig. Målingen, som er gjennomført av Sentio for Klassekampen, viser at 44 prosent av de spurte mener regjeringen har håndtert den høye strømprisen svært dårlig, mens 22 prosent av de spurte svarer at håndteringen har vært nokså dårlig.

I en tilsvarende måling Respons Analyse har utført for VG, svarer 57 prosent at mener regjeringen har håndtert strømkrisen «svært dårlig» (30 prosent) eller «ganske dårlig».

Apple melder om alvorlig sikkerhetssvikt

Apple melder om sikkerhetshull som rammer selskapets telefoner, nettbrett og datamaskiner. I verste fall kan hackere ta fullstendig kontroll over enhetene.

Apple sier at de er «klare over en rapport om at denne svakheten kan ha blitt aktivt utnyttet». Selskapet publiserte to sikkerhetsrapporter om saken onsdag. Sikkerhetseksperter råder folk til å oppdatere operativsystemet på rammede enheter. Det er snakk om Iphone 6S og alle senere utgaver, flere Ipad-utgaver, blant dem alle Ipad pro, og Mac-datamaskiner som bruker operativsystemet Monterey.

Nye støttepakker til Ukraina

Estland vil gi Ukraina mer militær støtte til krigen mot Russland. Esterne lover blant annet bombekastere og panservernvåpen. Estland, som både er medlem i EU og Nato, vil også støtte et britisk initiativ for å styrke opptrening av ukrainske styrker og sammen med Tyskland donere et feltsykehus.

I tillegg skrev Reuters i natt at den amerikanske regjeringen kan komme til å kunngjøre en ny støttepakke til ukrainerne på 800 millioner dollar allerede fredag.