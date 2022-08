Støre positiv til NHOs innspill om utbyttebegrensning

I et intervju med Dagens Næringsliv onsdag, sa administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO at han går inn for en strømstøtteordning for bedrifter med mange flere begrensninger enn hva som var tilfelle da bedrifter i Norge fikk koronastøtte.

Han åpner blant annet for at det kan settes restriksjoner for eieres mulighet til å ta ut utbytte.

Statsministeren sier til avisen fredag at han er glad for å høre NHOs holdning til en framtidig strømstøtte.

– Det at NHO åpner for at vi bør ha utbyttebegrensninger, synes jeg er et veldig positivt signal. Det har de motsatt seg tidligere, der har det vært en uenighet mellom Ap og NHO, sier Støre.

NHO-sjefen sa at en mulig strømstøtte til bedriftene må gå til å redde bedrifter og arbeidsplasser, og ikke havne i eiernes lommer. Almlid sa at han ble «litt beklemt» da utenlandske eiere tok utbytte etter å ha mottatt koronastøtte.

Fra 1. september får alle privatpersoner støtte for å takle strømregningene. Regjeringen har varslet at en strømstøtteordning for bedriftene også skal legges fram i forbindelse med statsbudsjettet. Detaljene er imidlertid ikke kjent.