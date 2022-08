Gutten kom ikke ned fra Skagasetfjellet etter en skoletur torsdag. Politiet fikk melding om at eleven var savnet klokka 15.15.

– Vi har politimannskaper på stedet for å organisere leteaksjonen. Det er et redningshelikopter som nå søker i området, og vi har på vei inn mannskaper fra Røde Kors, Norske Redningshunder og Norsk Folkehjelp, sier operasjonsleder Tom Johannessen i Vest politidistrikt til NRK torsdag ettermiddag.

Fjellet ligger ikke langt fra Leikanger.

– Han kom bort da de var på vei ned igjen. Vi har ingen opplysninger som tyder på at han er utsatt for et uhell eller en ulykke, sier operasjonslederen til Bergens Tidende.

I 14.15-tiden oppdaget skolen at gutten ikke var med resten av følget.

– Været er bra, og det er gode søksforhold, sier Tom Johannessen.

Saken oppdateres