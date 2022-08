Politimesteren om Lørenskog-saken: – Vi kommer aldri til å gi oss

– Jeg tror at vi kommer til å finne ut hva som har skjedd og oppklare saken . Utfordringen er at vi ikke vet hvor lang tid det vil ta. Vi har gjort mange etterforskningsskritt og har et stort materiale, men så mangler vi den lille biten som gir oss det endelige svaret, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt til VG.

Det er snart fire år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog. Hennes ektemann Tom Hagen ble i april 2020 siktet for drap eller medvirkning til drap. I tillegg er en annen mann siktet for grov medvirkning til frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.

Intern strid

Politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt sier at hun er forberedt på at det kan ta tid å oppklare Lørenskog-saken. Foto: Vidar Ruud / NTB

Øystese sier at politiet er opptatt av å ha god nok framdrift på etterforskningsskrittene som kan avklare forhold rundt siktelsene i saken, men vil ikke svare på hvor lenge de to kan være siktet før det må tas en avgjørelse om tiltale.

I forrige uke ble det kjent at en ny etterforskningsledelse hentes inn i saken, etter at den opprinnelige har trukket seg.

Årsaken er ifølge VG uenighet internt om hvordan ressursene skal fordeles.

– Kommer aldri til å gi oss

Øystese sier at den nye ledelsen vil ivareta saken på en god måte. Samtidig sier hun at politiet er forberedt på å stå i etterforskningen i lang tid.

– Vi kommer aldri til å gi oss før vi har funnet ut hva som skjedde med Anne Elisabeth Hagen, men det er vanskelig å svare på hvor lang tid det vil ta før vi får en oppklaring, sier hun.