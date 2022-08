– De ble pågrepet av Forsvarets grensevakter og overlevert til oss, sier stabssjef Tarjei Tellefsen ved Finnmark politikammer til Sør-Varanger avis

Det opplyses ikke hvorvidt de tre personene er russiske statsborgere.

– Personene har søkt om asyl i Norge, og vi har orientert russiske myndigheter via Grensekommisariatet. Ut over dette har vi ingen kommentarer, blant annet for å ivareta rettssikkerheten til de aktuelle personene, sier Tellefsen.