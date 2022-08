Etterforskningen av tjenestefeil i Baneheia-saken nærmer seg slutten

– Vi har fått gjort en god del av etterforskningen i løpet av sommeren, men det gjenstår fremdeles noen avhør. Vi ser for oss at den blir avsluttet i midten av september, sier etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten til Fædrelandsvennen.

Minst én person er mistenkt, men ingen er foreløpig siktet, bekrefter Hjelm-Hansen overfor avisen.

I begynnelsen av august informerte Spesialenheten for politisaker at de siden juni har etterforsket Agder-politiet for mulige tjenestefeil i behandlingen av Baneheia-saken.

Hovedsakelig dreier etterforskningen seg om hvorfor en voldtektsanmeldelse av Jan Helge Andersen i 2009 ikke var en del av sakskomplekset som ble oversendt Gjenopptakelseskommisjonen i 2019 og senere Oslo politidistrikt.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept etter en badetur i Baneheia i mai i 2000.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap, men har hele tiden nektet for å ha utført handlingene. Politiet har nå siktet Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, drapet som Kristiansen i 2002 ble dømt for.