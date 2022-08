Tengs-siktet mann også siktet for drapet på Tina Jørgensen

– Tina Jørgensen-saken har også vært brukt som en del av grunnlaget for politiets begjæring om bruk av skjult etterforskning, som formelt sett også betyr at han har status som siktet også i denne saken, sier Unni Byberg Malmin til Dagbladet.

Politiet har tidligere bekreftet at det er brukt skjult etterforskning i saken. Ifølge Malmin ble siktede informert om dette 11. juli.

– Det er viktig å presisere at endring av status i Tina-saken er en konsekvens av at han har vært underlagt tvangsmidler i den skjulte etterforskningen. Det er ikke fordi det foreligger en ny utvikling i den pågående etterforskningen, sier Malmin.

– Vi har vært kjent med siktelsen i et par uker nå

Den 51 år gamle siktede mannen ble i september i fjor pågrepet og siktet for drapet på 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. På samme tid opplyste politiet at han også var mistenkt for drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000.

– Vi har vært kjent med siktelsen i et par uker nå. Det ligger ingen dramatikk i dette, og det endrer ikke vår holdning til eller status i saken, sier mannens forsvarer, advokat Stian Bråstein.

Tengs-saken er forhåndsberammet til 31. oktober i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Bråstein sier at han anser det som utelukket at Tina Jørgensen-saken vil bli del av denne rettssaken, og at den bare vil behandle Birgitte Tengs-drapet.

Mannen nekter for å ha noe med noen av sakene å gjøre.