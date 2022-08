Mann med machete pågrepet i Gran

Innlandet politidistrikt fikk melding om at en mann med en machete var observert ved 19.20-tiden tirsdag kveld. Ingen personer skal ha blitt truet etter skadd av vedkommende, men væpnet politi tok opp søket etter ham.

Etter at mannen ble tatt hånd om av politiet, ble han først framstilt for helsevesenet. Senere tirsdag kveld melder politiet at mannen er pågrepet.

– Siktede er pågrepet og innsettes sentralarrest. Saken etterforskes videre, skriver Innlandet politidistrikt.