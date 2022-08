Tretten bru skal klippes opp, heises på land og fraktes bort

Fagfolk med god kompetanse på bru, anleggsvirksomhet og rivearbeid har tirsdag jobbet med en å planlegge riving av Tretten bru, som mandag kollapset ned i Gudbrandsdalslågen og ned på E6.

– Nå har vi en god plan for hvordan arbeidet kan skje på en trygg måte, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune tirsdag kveld.

Hun opplyser arbeidet vil starte ved 11-tiden onsdag formiddag, men at det er vanskelig å si hvor lang tid man vil bruke på å fjerne brua.

– Det er viktig å få åpnet E6 fortest mulig, men arbeidet er svært krevende. Arbeiderne må bruke den tida det tar for å få gjort dette på en sikker måte, sier samferdselssjefen.

Da Tretten bru mandag kollapset, var en lastebil og en personbil på brua. Til alt hell kom begge bilførerne kom fra hendelsen i god behold.

Innlandet fylkeskommune opplyser at det første som skjer når operasjonen begynner, er at man fjerner de to kjøretøyene som står fast på brua.

– Deretter vil selve brukonstruksjonen bli klippet opp, heist på land og fraktet bort, opplyser samferdselssjefen.