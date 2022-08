Tenåringsjente påkjørt av buss i Bærum

Politiet i Oslo meldte på Twitter om ulykken ved 15.30-tiden.

– Det fremstår som at flere barn har vært involvert i ulykken. Disse fremstår som fysisk uskadde, men sterkt preget av hendelsen, opplyser politiet.

– En jente i tenårene er skadd. Hun var våken da ambulansen kom fram, og blir kjørt til traumemottaket. Det kan være snakk en høyenergiskade, men skadeomfanget er ukjent, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til TV 2.

Politiet opplyser at hendelsesforløpet er uavklart, men Lie sier at opplysningene så langt tyder på at ulykken har skjedd i et lysregulert gangfelt hvor sjåføren skal ha hatt grønt lys.

