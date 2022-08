Politiet: – Imponerende hvordan sjåførene på Tretten bru håndterte situasjonen

– De to har kommet i en tøff situasjon som de har mestret på en utrolig bra måte. Det er imponerende hvordan de håndterte situasjonen, og de har naturligvis også hatt en del hell med seg, sier påtaleansvarlig Hans Petter Ommedal i Innlandet politidistrikt til NTB.

Politiet har gjennomført avhør sjåførene av personbilen og lastebilen som kjørte over Tretten bru i Gudbrandsdalen da den kollapset i 7.30-tiden mandag morgen.

Ingen av de to fikk større fysiske skader i hendelsen. Mari Slåen, som kjørte personbilen, sa mandag til Gudbrandsdølen Dagningen at hun fikk klatret ut av bilen og opp rekkverket på brua før hun kom seg i sikkerhet etter kollapsen.

Lastebilsjåfør Terje Brenden ble på sin side reddet ut etter en time på den kollapsede brua.

Ingen siktet i saken

Ommedal sier at ingen har status som siktet eller mistenkt i saken per nå.

– Per nå er kollapsen å anse som en ulykke. Her har man en ti år gammel bru som har fungert bra, og som har vært gjennom stadige kontroller. Så må vi se på om kontrollen har vært god nok. Det er noe vi gjennom de sakkyndige må få på plass, sier han.

Ommedal sier at han regner med at alle de involverte vil være interessert i å få saken best mulig opplyst.

Statens vegvesen har allerede varslet at de vil ha en ekstern granskning av saken.

– Vi vil hente inn eksterne ekspertuttalelser, blant annet fra ingeniørfirmaer, under etterforskningen. Vi har en del hypoteser som vi kommuniserer utad og også noen som vi holder internt inntil videre. Disse har en spennvidde fra konstruksjonsfeil til belastning fra naturens side. For oss er det viktig å ikke foregripe, men å undersøke hva som har gått galt, sier Ommedal.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En lastebil og en personbil kjørte over brua da den kollapset. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Politiadvokaten sier samtidig at politiet er interessert i videoer fra dashbordkameraer på kjøretøyer som har kjørt over brua mandag morgen før kollapsen.

– Hvis noen sitter på dette vil vi gjerne at de melder seg, sier Ommedal.

Uvisst når E6 kan åpne igjen

E6 er stengt etter at brua falt ned på motorveien. Omkjøringen går via Tretten sentrum eller riksvei 3. Det får store konsekvenser for lokalbefolkningen.

Samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet sier at det foreløpig ikke er klart når E6 kan åpne igjen.

– Det vil helt klart ta lang tid før en ny bru er på plass og det er uvisst når E6 kan ryddes og åpnes igjen, sier Riseng til NRK.

Det kan være en mulighet å sette opp en midlertidig bru.

– Statens vegvesen har en bruberedskap som kanskje kan gi mulighet for å låne en midlertidig bru. Det har vært der tidligere, sier samferdselssjef Aud M. Riseng.