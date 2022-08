Brokollapsen på Tretten: Politiet skal avhøre fagpersoner – E6 fortsatt stengt

– Redningsaksjonen ved Tretten bru er avsluttet fra politiet og de øvrige nødetater. Politiet har iverksatt etterforskning med blant annet å sikre bilder, avhør av fører av privatbilen, fører av lastebil og av de første personene på stedet, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding tirsdag morgen.

Politiet skriver at de tirsdag og fremover vil prioritere avhør av fagpersoner for å finne årsaken til brukollapsen.

Det var klokken 7.34 mandag morgen at politiet fikk melding om at Tretten bru i Øyer kommune hadde kollapset. En lastebil og en personbil var på brua under kollapsen, men de to sjåførene kom fra hendelsen uten større fysiske skader.

– Statens vegvesen har holdt vakt på begge sider av Lågen i natt, og selve opprydningsarbeidet med å berge bil, lastebil og bru starter tirsdag ved 12-13-tiden, skriver politiet.

E6, som brua falt ned på, vil fortsatt være stengt. Når E6 skal åpnes, vil vurderes løpende tirsdag. Samtidig skriver politiet at veien forbi ulykkesstedet kan bli midlertidig stengt i kortere perioder når opprydningsarbeidet starter.