Vurdering av hasteinnkalling i strømsaken



Stortingets presidentskap skal i dag vurdere på nytt behovet for å hasteinnkalle Stortinget om nye strømtiltak. Tilbakemeldingene NTB har fått fra partiene, tyder på at Kristelig Folkeparti, Rødt, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å avbryte ferien.

Værmessige farevarsler flere steder i landet

Det er sendt ut farevarsel for flom på gult nivå for breområder i Vestland fylke. Det kan føre til økt vannstand også i større innsjøer, som Strynevatnet og Lovatn. Det er også farevarsel på gult nivå for styrtregn i Trøndelag, Nordland, Hordaland, Rogaland og østafjells.

Høstens bøker fra Cappelen Damm

I dag presenterer Cappelen Damm høstens bøker. I tillegg deler Lars Saabye Christensen ut Saabye-stipendet, og Vigdis Hjorth presenterer sin nye roman «Femten år».

Jakob Ingebrigtsen favoritt i EM-finale

Jakob Ingebrigtsen er storfavoritt når han i dag skal forsvare EM-gullet på 5.000 meter i München. Han ble tidligere i sommer verdensmester på 5000-meteren i USA og tok sølv på 1.500 meter. I EM satser han på de samme distansene. Finalen på 1.500 meter går torsdag. Også Narve Gilje Nordås skal løpe med de norske fargene på brystet på 5.000 meteren.

Christiansen i finale i svømme-EM

Henrik Christiansen svømte i går inn til sjuende beste tid og sikret seg plass i EM-finalen på 1.500 meter i Roma med tiden 15.08,14. Finalen går i dag klokken 18.52.

Kongen er dommer

Kong Harald er dommer under regattaen H.M. Kongens serieseilaser i Oslo. Regattaen starter i dag og varer til torsdag. Kongen har med få unntak vært til stede som regattasjef og dommer hvert år siden 1991. Kongelig Norsk Seilforening står som arrangør av seilasene.

Bodø/Glimt kjemper om mesterligaplass

Dinamo Zagreb fra Kroatia er siste hinder før deltakelse i mesterligaen for Bodø/Glimt. Første kamp i dobbeltoppgjøret spilles på kunstgresset i Bodø i dag, mens returoppgjøret spilles om en uke. Skulle de norske seriemesterne ikke lykkes med å kvalifisere seg til mesterligaen, er de uansett sikret spill i Europaligaen.