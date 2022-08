Egge gård slått konkurs av Skatteetaten

Mandag ble det åpnet konkurs i Egge gård AS ved Buskerud tingrett, viser en kjennelse fra Brønnøysundregistrene. Det er Skatteetaten som har slått selskapet konkurs, skriver E24.

Selskapet har et krav fra Skatteetaten på 627.000 kroner, opplyser bostyrer Nils Holger Koefoed.

Gården i Lier i Viken er kjent for blant annet eplemost, sider og jordbærproduksjon. Selskapet har også produsert eplebrennevin og vin.

– Vi slet voldsomt i koronatiden, og mistet 20 millioner i omsetning, sier daglig leder Marius Egge til E24.

Det er driftsselskapet Egge Gård som er slått konkurs. Gården, som har vært i familien siden 1702, omfattes ikke av konkursen.

Selskapet startet i januar en prosess med å inngå rekonstruksjonsforhandlinger, som er en form for konkursbeskyttelse innført i forbindelse med pandemien. Bare to uker etter at forhandlingene om rekonstruksjon startet nå i sommer, har altså Skatteetaten begjært selskapet konkurs.

– Det er skuffende at det ikke ble noen akkordløsning. Det er vanlige kreditorer som taper på dette. Banken har sin pant i gården og vil trolig ikke tape noe. Det som er ekstra synd er at eplepressingen starter nå. Dette er viktig for en rekke eplebønder i Lier, sier advokat Svein Duesund til Lierposten.