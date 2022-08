– Personen som framsatte truslene er tatt under kontroll av politiet, sier ordfører Knut Harald Frøland til Bergens Tidende.

Det var en ansatt ved kommunehuset som mottok trusselen, og det ble bestemt å låse av området. Ansatte fikk også beskjed om å holde seg i ro.

– Det er klart at det er en spesiell situasjon når en ansatt får en slik trussel. Og heldigvis er det sjelden at det skjer. Jeg har vært her i snart sju år, og dette er første gang jeg opplever noe slikt, sier Frøland til avisen.

Det er ikke kjent hva trusselen dreide seg om.