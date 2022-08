Nygård mandag på rundreise i Innlandet på befaring av en rekke infrastruktur langs jernbanen i Gudbrandsdalen, som for tiden bygges om.

– Etter at det oppsatte programmet er over, vil han også reise til den kollapsede Tretten bru. Her vil han få en orientering av samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune, Aud Riseng, skriver departementet i en pressemelding.