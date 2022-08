Avlivningen av Freya går verden rundt

«Den elskede norske hvalrossen er avlivet», skriver Buzzfeed mandag.

Allerede noen få timer etter sin bortgang prydet Freya overskriftene i flere verdenskjente medier, og har blant annet New York Times , BBC , Washington Post , CNN , The Guardian og det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Avlivningen av den arktiske feriegjesten har også fått omtale i Tyskland, Nigeria og Frankrike samt oppmerksomhet i sosiale medier – både før og etter sin død.

– Hvalrossen Freya senker båter og kaprer hjerter i Norge, skrev det franske nyhetsbyrået AFP tidligere i sommer.

Freya har fått stor oppmerksomhet helt siden hun dukket opp i Oslofjorden i midten av juli og deretter dro på en lang sommerturné langs norskekysten. Gjentatte ganger har hun vært forsidepike i ulike norske aviser.

Da hun slo seg til ro i båthavnen i Frognerkilen, tiltrakk hun seg raskt store mengder skuelystne, som ønsket å få et glimt av den sjeldne gjesten fra Arktis. Den voldsomme oppmerksomheten førte imidlertid til at hvalrossen ikke fikk tilstrekkelig med hvile, og at hun dermed ble stresset, ifølge ekspertene.

Det har vært sterke reaksjoner på Fiskeridirektoratets beslutning om å avlive kjendis-hvalrossen søndag morgen. Beslutningen ble tatt fordi publikum ikke holdt god nok avstand til hvalrossen, noe som førte til flere farlige situasjoner.