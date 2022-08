Arendalsuka sparkes i gang

Sensommerens politiske begivenhet, Arendalsuka, starter i dag. Her møtes politikere, næringslivet, organisasjoner og andre samfunnsengasjerte til foredrag, debatter og sosialt samvær.

Norge vertskap for uformelt nordisk statsministermøte

Jonas Gahr Støre (Ap) er vert for de nordiske statsministrene Magdalena Andersson, Mette Frederiksen, Sanna Marin og Katrín Jakobsdóttir: De skal blant annet diskutere forsvar, hav og grønn omstilling.

Tysklands statsminister Olaf Scholz slutter seg til i et eget tysk-nordisk møte på ettermiddagen der det er ventet at også den norske strømeksporten vil bli et tema.

Ytringsfrihetskommisjonen med rapport

På Arendalsukas første dag overleveres Ytringsfrihetskommisjonens rapport fra kommisjonsleder Kjersti Løken Stavrum til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap). Stavrum skal også legge fram hovedpunktene i rapporten.

Rettsmøte om Novaja Gazeta

En domstol behandler en begjæring om å inndra lisensen til den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta, som midlertidig stanset publiseringen i Russland i vår etter press fra myndighetene.

India feirer 75 år med uavhengighet

India ble fritt fra britisk styre 15. august 1947, og kan i dag feire 75 år som uavhengig nasjon. De ble også skilt fra Pakistan samme dag.

EM i friidrett begynner

Europamesterskapet i friidrett settes i gang i München i Tyskland. Flere norske utøvere skal til pers enten i innledende eller i medaljeøvelser, blant annet i maraton, kulestøt, tikamp og løping. Mesterskapet varer fram til 21. august.

Liverpool tar imot Crystal Palace

Liverpool må forsvare æren sin etter at de åpnet årets Premier League-sesong med uavgjort mot Fulham forrige helg. I dag tar de imot et annet London-lag, Crystal Palace, på hjemmebanen Anfield.