Høy rente på kriselån til SAS

Det viser en en gjenomgang av låneavtalen som Dagens Næringsliv har gjort.

Natt til søndag offentliggjorde SAS at det hadde fått tilsagn om et lån på 700 millioner dollar fra amerikanske Apollo Global Management. Finansieringen er nødvendig for at det kriserammede flyselskapet skal holde driften oppe mens den omfattende omstilingen for å hindre en konkurs blir gjennomført.

Lånet vil ha en løpetid på ni måneder og for dette vil Apollo Global Management få en renteavkastning på minst 23,2 prosent. Dette innebærer at långiveren tjener nesten 1,6 milliarder kroner.

Professor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole er en av Norges fremste eksperter på finansielle restruktureringer. Hun sier til Dagens Næringsliv at det er uvanlig med så høy rente og krav om tilbakebetaling allerede etter ni måneder.

– Men det følger av SAS' dårlige finansielle situasjon og brist på verdifulle eiendeler som kan stilles til sikkerhet. Samtidig gir DIP-lånet SAS finansielle muskler til å fortsette å fly som vanlig gjennom hele Chapter 11 restruktureringen - og det er helt nødvendig for å bevare verdiene i selskapet, sier Thorburn.

Lånet må godkjennes av konkursdomstolen og SAS håper dette vil skje innen midten av september.