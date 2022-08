Økt etterspørsel etter «Sataniske vers» i Norge

– Sataniske vers er den mest solgte boken på Norlis nettbutikk de siste to dagene. Det er også betydelig salg av den engelske utgaven, opplyser markedssjef Caroline Heitmann i bokhandlerkjeden Norli til NTB søndag kveld.

«Sataniske vers» har ikke vært tilgjengelig i Norge på en stund, men etter at forfatteren Salman Rushdie fredag ble utsatt for et knivangrep i New York, løftet etterspørselen seg markant, sier Heitmann.

Lørdag bekreftet Aschehoug forlag at de vil trykke opp et nytt opplag av boka fra 1988.

Rushdies bok ble av iranske ledere anklaget for å være blasfemisk, noe som utløste oppfordringer om å drepe ham. Ulike utgaver av boka inntok lørdag de tre øverste plassene på Amazons «Movers amp; Shakers»-liste. Denne listen viser hvilke bøker som har hatt den største salgsveksten.