Styrtregn i vente flere steder i landet

Det er sendt ut farevarsel på gult nivå om styrtregn i de aktuelle områdene, ifølge Yr.

– Fra mandag kveld ventes perioder med kraftige regnbyger, først i Østfold, senere resten av Østlandet og Agder. Til natten også i Rogaland. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt, heter det.

Lokalt kan det komme mellom 15 og 30 millimeter nedbør per time.

For Trøndelag og Nordland er det usikkerhet knyttet til hvor nedbøren kommer, og også der er det store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Lokalt kan det komme over 15 millimeter nedbør per time.

Folk anbefales blant annet å holde seg unna bratte skråninger og bekker med stor vannføring, samt å tilpasse farten og kjøre etter forholdene.