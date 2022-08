Rushdie snakker igjen

Forfatteren Salman Rushdie (75) er koblet fra respiratoren og kan nå snakke igjen etter fredagens knivangrep, bekrefter agenten hans.

Rushdie er imidlertid fortsatt på sykehus, der han ble innlagt etter å ha blitt stukket med rundt tolv knivstikk idet han skulle på talerstolen på et arrangement i delstaten New York. Forfatteren ble stukket i halsen, et øye og leveren, og fikk nerver i den ene armen kuttet over. En 24 år gammel mann er varetektsfengslet, siktet for drapsforsøk.

Bussangrep i Jerusalem

Sju personer ble såret, to av dem kritisk, i et skyteangrep på en buss i Jerusalem, opplyste israelsk politi og helsevesen i natt. Gjerningsmannen forsvant fra stedet.

Angrepet skjedde på en parkeringsplass nær Klagemuren i Jerusalem. Politiet lette gjennom natten etter den antatte gjerningsmannen i den palestinske bydelen Silwan.

Hasteutreder brems i norsk krafteksport

Olje- og energidepartementet har gitt energimyndighetene én uke til å utrede begrensninger i krafteksporten.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gitt energiregulatoren RME i oppdrag å vurdere hvilke tiltak som kan innføres for å bremse krafteksporten i situasjoner der forsyningssikkerheten i Norge trues, melder TV 2.

Mann knivstukket i Storgata i Oslo sentrum

En yngre mann er sendt i ambulanse til Ullevål sykehus etter at han ble stukket i ryggen med kniv i Oslo sentrum like før klokken 4.30 i natt. Ingen er pågrepet i saken, men politiet søker med hund i nærområdet etter gjerningsmannen.

– Klokken 4.18 fikk vi melding om et slagsmål på eller ved en pizzarestaurant i Storgata. Da vi kom fram viste det seg at en yngre mann var knivstukket, forteller operasjonsleder Lina Odden Lerhol i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen skadd da sjark grunnstøtte ved Frøya

To fiskere om bord på en 27 fots sjark som grunnstøtte nord for Frøya i Trøndelag i går kveld slapp fra det med skrekken. Sjarken ble liggende med slagside på et skjær og tok inn vann.

Hovedredningssentralen fikk melding om havariet klokken 21.47 og redningsskøyta RS Horn Flyer kom raskt til stedet. Da lå sjarken med slagside på et skjær ved Skagholmen, nord for Frøya. Redningsskøyta har i natt slept sjarken til land for reparasjoner.