Voldshendelsen skjedde utendørs i Sundelia i Kvernevik. Mannen ble sendt til Stavanger universitetssjukehus for behandling av stikkskader. Tilstanden er ukjent.

– Politiet har pågrepet en mann som er siktet for grov kroppsskade. Han ble pågrepet uten dramatikk og vil bli avhørt i løpet av dagen, skriver politiadvokat Anne Marthe Møinichen i Sørvest politidistrikt i en pressemelding.

Hun legger til at det er for tidlig å gå i detaljer om hendelsesforløpet, og at politiet derfor ikke har ytterligere opplysninger i saken per nå.

Ifølge Stavanger Aftenblad ble den fornærmede mannen knivstukket i armene. De involverte mennene, som begge er i 30-årene, skal være kjent av politiet fra tidligere.

Det er ikke kjent hvordan den pågrepne mannen stiller seg til siktelsen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 2.34 natt til lørdag.