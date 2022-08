Flere kvinner enn menn tar tredje vaksinedose – uheldig, mener FHI

– Det er uheldig, siden vi også ser at menn er overrepresentert når det gjelder alvorlig forløp av covid-19, sier FHI-overlege Are Stuwitz Berg til TV 2.

Rundt 1,54 millioner kvinner har hittil tatt tredje vaksinedose her til lands, mens tallet er 1,43 millioner for mennene.

Berg sier det er vanskelig å peke på én konkret årsak til at kvinner er overrepresentert, men understreker at kvinner generelt oppsøker tilbud i helsetjenesten i større grad enn menn.

Han oppfordrer både menn og kvinner til å følge de til enhver tid gjeldende anbefalingene om vaksiner.

– Når er det ny oppfriskingsdose for de som er 75 år og eldre som er i gang i kommunene, og snart for de som er 65 år og eldre. Men om du ikke har tatt noen, eller bare én eller to doser, er det ikke for sent å starte eller fylle på med de du mangler, understreker han.