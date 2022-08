Landbruksministeren til stede under Artic Race of Norway

Landbruks- og matminister Sandra Borch er til stede under sykkelrittet Artic Race of Norway på strekningen Namsos – Trondheim. Artic Race of Norway startet i Mo i Rana torsdag, og avsluttes i Trondheim på søndag.

Jernbanestreik i Storbritannia

Fagforeningen Aslef står i spissen for streiken lørdag. Jernbanestreik i Storbritannia har forårsaket betydelige reiseforstyrrelser denne sommeren, skriver iNews. Fagforeningene er inne i en langvarig tvist med Network Rail om lønns- og arbeidsvilkår.

De venstrehendtes dag

Det er Lefthanders International som har bestemt at 13. august er de venstrehendtes dag. Målet er å sette en stopper for det Lefthanders International mener er diskriminering av venstrehendte.

Mulig Haaland-debut for Manchester City på hjemmebane

Det spilles sju kamper i Premier League i dag. Blant annet spiller Manchester City mot AFC Bournemouth på Etihad Stadium. Erling Braut Haaland skåret to mål i sin første Premier League-kamp for Manchester City mot West Ham i 0–2 seieren forrige helg. I dag kan Haaland få sin debut på hjemmebane for sin nye klubb.

Casper Ruud spiller semifinale i ATP-turnering

Casper Ruud vant kvartfinalen i ATP1000-turneringen National Bank Open i canadiske Montréal mot Felix Auger-Aliassime med 2–0 i sett. Med det gikk han lett videre til semifinale, som spilles i dag. Det ligger snaut 60 millioner kroner i den totale premiepotten.