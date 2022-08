Mann innlagt på Ullevål etter knivstikking på Romerike

Politiet fikk melding om hendelsen, som skjedde innendørs, via AMK klokken 23.02.

– Vi rykket ut og ambulansefolkene tok seg av mannen som er sendt til Ullevål. Han var alene og våken da vi kom inn, og forklarte at han var angrepet av to menn. Vi har ingen beskrivelse av dem, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas Øst i politidistrikt til NTB.

Han legger til at mannen neppe var et tilfeldig offer, men understreker at etterforskningen er i en tidlig fase, så det er vanskelig å si hva dette dreier seg om. Han kan ikke si noe om hvor alvorlige skader mannen har.

Ingen personer er pågrepet i saken ved 1-tiden natt til lørdag. Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.