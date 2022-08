– Man skal ikke bli overrasket hvis man merker symptomer et døgn etter at man har vært i kontakt med en som har coronaviruset. Det kan gjerne ta lengre tid også, men stadig flere rapporterer at de merker symptomer dagen etter at de begynner å bli syke, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet til NRK.

Det er den dominerende BA. 5-varianten av omikronviruset som nå gjør mange syke på få timer. Årsaken til det er at virusvarianten har utviklet nye egenskaper, sier Nakstad.

– Viruset har endret seg gjennom pandemien og utviklet egenskaper som er gunstig for viruset, opplyser han.

Smittebølgen vi har hatt i sommer, er avtagende, ifølge Helsedirektoratet. Men med høsten kommer flere luftveisinfeksjoner, og vi er mer samlet på jobb, skole og barnehager enn på sommeren.

– Vi tror nok at det blir smitteøkning til høsten da vi er tettere på hverandre. Så er vi veldig usikre på hvor stor den bølgen blir og hvilke konsekvenser den får, sier Nakstad.