Utfordringene i leiemarkedet diskuteres

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) møter ulike aktører i utleiemarkedet for å diskutere situasjonen med for få boliger og høye priser. Leieboerforeningen, Forbrukerrådet, Norsk Eiendom og Finn.no er blant aktørene som skal delta. I løpet av de siste tolv månedene steg leieprisene med 4,2 prosent, ifølge Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk.

Historisk klima-, helse- og skattepakke kan bli endelig vedtatt i Kongressen

Det ventes at avstemningene om tiltakspakken i Representantenes hus vil finne sted fredag. Pakken har allerede fått grønt lys i Senatet. Den omfatter klimatiltak som beskrives som de mest omfattende som noen gang er vedtatt av Kongressen i USA.

Kan bli erklært tørke i Storbritannia

Storbritannias nasjonale tørkegruppe møtes fredag, og det ventes at møtet kan resultere i at det blir erklært tørke i deler av England. Det vil i så fall føre til at vannverk blir pålagt å spare på vannressurser for å sikre forsyning og beskytte miljøet. Sist det ble erklært tørke i Storbritannia var i 2018 og i 2011, ifølge Sky News.

To kamper i Eliteserien

Klokken 19 møtes Sandefjord og Rosenborg på Release Arena. Samtidig skal regjerende seriemester Bodø/Glimt spille mot Sarpsborg på Sarpsborg stadion. Begge kampene er i 18. runde av årets eliteseriesesong.

Hovland spiller i Memphis

Viktor Hovland spiller andre runde i PHA-turneringen i golf i Memphis, USA. Det skjer etter en god førsterunde torsdag, der nordmannen noterte tre birdier. De 15 andre hullene endte med par. Det er cirka 140 millioner kroner i total premiepott.