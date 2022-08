Elektrifisering av sokkelen kan frigjøre ny gass til EU

Beregninger gjort for Offshore Norge – tidligere Norsk olje og gass – som er bransjeorganisasjonen til petroleumsnæringen – viser at man ved å erstatte gassdrevne turbiner på plattformene med kraft fra land, kan frigjøre store mengder gass som kan eksporteres til EU, skriver Klassekampen.

– Det har stor betydning for Europa som skriker etter gass, sier Benedicte Solaas i Offshore Norge til avisen. Hun er direktør for klima og miljø i organisasjonen og mener Norge har et ansvar for å hjelpe Europa med å sikre stabil energiforsyning.

Dersom anslaget stemmer, betyr det at Norge kan øke gasseksporten til Europa med mellom 28 og 31 terawatt-timer (TWh) kraft årlig i 2030, har Klassekampen regnet seg fram til basert på Oljedirektoratets prognoser for gasseksport i 2030. Det tilsvarer omtrent 25 prosent av all kraft som brukes i Norge i løpet av et år.

Det er konsulentselskapet Endrava som har gjort beregningene på oppdrag fra Offshore Norge.

Samtidig vil elektrifisering av sokkelen kreve mye kraft som også trengs på land i lys av høye strømpriser.

– Selvfølgelig anerkjenner vi at det er en veldig krevende situasjon. Vi må likevel ikke miste oppmerksomheten fra viktige områder, som å nå klimamålene. Elektrifisering av sokkelen vil alene kunne kutte Norges totale utslipp med 9 prosent, svarer Solaas til det.

Elektrifiseringen av oljevirksomheten i Nordsjøen er beregnet å koste 50 milliarder kroner, ifølge anslag fra Equinor. På grunn av petroleumsskatteregimet vil det meste av disse utgiftene, rundt 40 milliarder kroner, bli dekket av staten.