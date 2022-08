– De ukrainske styrkene har sterkt behov for ytterligere trening og opplæring. Norge er positive til det britiske initiativet om å trene opp ukrainske soldater i Storbritannia. Vi vil delta med instruktører til denne grunnleggende soldatutdanningen, i likhet med flere andre land, sier forsvarsministeren.

Norge har også stilt seg positivt til et initiativ fra Island om å sette opp et treningsprosjekt for minerydding i Ukraina.

– Det norske Forsvaret har god kompetanse på dette området og kan i første omgang bidra i arbeidet med å utvikle dette konseptet, sier Gram.

Forsvarsministeren deltar på en internasjonal giverkonferanse i København, hvor forsvarsministre fra flere land er samlet for å fortsette samarbeidet i «Ukraine Defense Group», som ble etablert tidligere i år.

Ukraine Defense Contact Group er en gruppe bestående av land som bidrar til Ukrainas forsvar etter den russiske invasjonen av landet 24. februar.